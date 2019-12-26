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  4. 2020 AGİ ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi ne kadar olduğu açıklandı

2020 AGİ ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi ne kadar olduğu açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

'AGİ 2020 ne kadar olacak, belli mi?' sorusunun cevabı belli oldu. 2020 asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ’ye yapılacak zam oranı da açıkladı. Son dakika haberine göre 2020 yılında AGİ; bekarlar için 220,68 TL, evli ve eşi çalışmayan için 264,82 TL olarak belirlendi.

2020 AGİ ne kadar? 2020 Asgari Geçim İndirimi ne kadar olduğu açıklandı

Asgari Ücret Komisyonu'nda 2020 Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) belirlendi.

2020 yılı için asgari ücret brüt 2 bin 943 TL; net 2 bin 324 TL olarak uygulanacak.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

İşte 2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları..

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ 2019’DA KAÇ LİRAYDI?

Bekarlar için: 191,85 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

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Anahtar Kelimeler:
AGİ 2020 asgari geçim indirimi

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
7.000.000 Kişi Memnun oldu mu .? Acele etmeyin 7 milyon Aile Seçimde Asgari Oy Kullanacak. umarım inşallah....!
aklı ve onuru olan oyunu kullanan elini vicdanina koyup gerekeni yapar.
ÇOĞU İNSAN ALAMIYOR Kİ
@arif_akdag_1964 AGİYİ PATRON CEBE ATIYOR.
aman deyim devlet yardım ederse ölür yazık yaa demiyor ki 300 tl de ödenen vergiden kısalım vatandaşa verelim de asgari ücret2.600 tl olsun yazıklar olsun
birakin agi magiyi ... bu guzel şanli türk milletinin refahini yukseltin ... 3500+yil sabit
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