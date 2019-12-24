FİNANS

2020 HEDEFLERİ - "2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı.

2020 HEDEFLERİ - "2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak"

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı. Finansal teknolojiler sektöründeki son gelişmelerle beraber, 2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak” dedi.
Türkiye’de e-ticaret sektörünün 2019’da yüzde 30-35 arasında büyüdüğünü ifade eden Çiğdemli, pazar büyüklüğünün 60 milyar lirayı aştığını, dünya genelinde e-ticaret satış hacminin önümüzdeki yıl 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini vurguladı.
Türkiye’de ödeme hizmetleri için yeni bir dönem başladığını belirtti. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun"un TBMM tarafından kabul edilmesinin, sektöre ivme kazandıracak bir gelişme olduğunu vurgulayan Çiğdemli, Bu yeni düzenlemeyle beraber, hem kurumlar hem de bireyler açısından ticareti daha da kolay hale getirecek, yeni nesil dijital ödeme çözümlerinin yolu açılmış oldu. Bir başka gelişme de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınacağı duyurulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Finansal teknolojiler alanındaki bu canlanma ilk olarak e-ticaret sektörüne ivme kazandıracaktır" dedi.
2020’nin gündem konularından birinin de veri ihlallerine yönelik KVKK cezaları olacağını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Çiğdemli, “KVKK kapsamında veri sorumlusu şirket, kurum ve kişiler için ‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ VERBİS’e son kayıt tarihi 31 Aralık. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) yapılan son açıklamaya göre, veri işleyen şirketler veri ihlali yaşamaları durumunda bunu KVKK’ya ve verisi ihlal edilen kişilere bildirmek zorunda. Söz konusu KVKK kararına göre, veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere (müşteriler, üyeler gibi) yapılacak olan ihlal bildiriminin açık ve sade bir dille yapılması, kişisel veri ihlalinin olası sonuçları ve alınan önlemler de belirtilmek zorunda. E-ticaret sitelerinin KVKK kapsamında gerekli adımları atması gerekiyor” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ticimax olarak 2019’u hedeflerimizin üzerinde bir büyümeyle kapatıyoruz. E-ticaret ve e-ihracat altyapısını sağladığımız firma sayısı 9 bini aştı, yüzde 100 büyüme rakamına henüz yıl bitmeden ulaştık. 2019’da Londra ofisimizi açtık, Avrupa pazarına açıldık. 2020’de yurtdışı operasyonlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. 2019 yılında üçüncü Ar-Ge merkezimizi Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde açtık. 2020’de Ar-Ge personelimizi iki katına çıkaracağız. Bu yıl Ar-Ge merkezlerimizde özellikle satış sonrası depo ve lojistik sorunlarına yönelik yazılım çözümleri geliştirdik. İstihdamımız da yüzde 30 oranında arttı. E-ihracat altyapısını sağladığımız şirketlere baktığımızda, 2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı diyebiliriz. Şirketlerin e-ihracat ciroları yüzde 147 civarında artış gösterdi. 2019’da Ticimax Akademi çatısı altında 9027 kişiye e-ticaret eğitimi verdik. Ayrıca Anadolu’da 50’den fazla ilimizde, KOBİ’lere yönelik ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat farkındalık konferansları düzenledik. 2020’de Ar-Ge yatırımlarımızı artıracağız ve eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 büyüme hedefimizi de yüzde 100 olarak belirledik.” (Fotoğraflı)

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
KARDÖKMAK Avrupa’ya açılıyorKARDÖKMAK Avrupa’ya açılıyor
İTSO’dan KVKK seminerine dâvetİTSO’dan KVKK seminerine dâvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Yılbaşından sonra para alınacak!

Yılbaşından sonra para alınacak!

Benzin fiyatları kritik sınırı da aştı!

Benzin fiyatları kritik sınırı da aştı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KARDÖKMAK Avrupa’ya açılıyor

KARDÖKMAK Avrupa’ya açılıyor

İTSO’dan KVKK seminerine dâvet

İTSO’dan KVKK seminerine dâvet

TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama

TBB'den ekspertiz ve ipotek ücretlerine ilişkin açıklama

Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.