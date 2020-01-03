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  4. 2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında artış yaşandı. 2019’un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.

2020 kıdem tazminatı yeni tavan rakamı belli oldu

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunuyor. Bundan sonraki kıdem tazminatı 2020'de oranlara göre hesaplanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara ulaşmakta idi. Oluşan yüksek rakama bir üst sınır konulması amacıyla kıdem tazminatı tutarına tavan uygulaması getirilmiştir.

Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” Hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.

Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.

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2020 kıdem tazminatı tavan rakamı

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