2020 kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ülke genelinde kirada oturan 20 milyon kişi için de merakla beklenen oranlar belli oldu.

TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu. Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.

Son açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 15.18 oldu.

