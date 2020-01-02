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  4. 2020 plastik poşet fiyatı ne kadar oldu? Plastik poşete zam geldi

2020 plastik poşet fiyatı ne kadar oldu? Plastik poşete zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Plastik poşet fiyatlarına zam geldi. Perakende satış noktalarında 25 kuruşa satılan plastik poşetler 2020 yılında 30 kuruşa satılacak.

2020 plastik poşet fiyatı ne kadar oldu? Plastik poşete zam geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 5. Bölümü'ne göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 22.58 oranında zam yapıldı.

PLASTİK POŞET 30 KURUŞ OLDU

Aslında bu oran poşetin fiyatını 25'ten 30.6 kuruşa yükseltiyor. Ancak yasaya göre küsuratlar yüzde 5'i geçmediği sürece atılıyor. Yani plastik poşet fiyatı bu yıl 30 kuruş olarak uygulanacak.

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Resmen insanlarla dalga geçiyorlar, devlet herşeye %22,58 zam yapabiliyor ama asgari ücrete gelince %15'i zor veriyor. Ama az kaldı arkaya bakmadan kaçacaklar
Aldığınız her parayı kar sayıyorsunuz verdiğiniz 3 kuruşu 5 olarak yılın ilk ayında geri alıyorsunuz zam yaptık Askeri ücrete diye millete çaka satıyorsunuz ama zammı bizden aldığınız zam ile kapatıyorsunuz yani bizim paramızı yine bize alıp geri veriyorsunuz yazık
verin poşet parasını gitsin akape hükümetine
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