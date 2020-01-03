2020 Rusya’da Türk fındığının tanıtım yılı olacak

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) açıklamasına göre, aralık ayında Moskova’ya giderek incelemelerde bulunan İFMİB Heyeti, 2020 yılında Rusya’da Türk fındığını tanıtmak için çeşitli etkinlikler planlıyor.

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirleri Feridun Başer ve Alper Eriten eşliğinde Rus yetkililerle bir araya geldi. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı da makamında ziyaret eden heyet ayrıca perakende pazar araştırması yaptı.

Gören, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) kapsamında gerçekleştirilecek projenin, Rusya’da Türk fındığının bilinirliğini yükseltmeyi ve ihracatın artırılmasını hedeflediğini belirterek, özellikle dünyadaki sağlıklı ürünlere yönelmeye paralel Türk fındık ve mamullerinde doğru pazarlama stratejisi ile kalite-sağlık-marka üçgeninde bir algı oluşturarak hedef pazarda tanınırlığının artırılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Gören, "Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na fındık ve mamulleri ihracatı son 12 aylık dönemde 20 milyon dolara ulaştı. Fındık ve mamulleri açısından önemli bir potansiyel barındıran Rusya pazarında 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ihracat artışını da beraberinde getirecektir." dedi.