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  4. 2020 Rusya’da Türk fındığının tanıtım yılı olacak

2020 Rusya’da Türk fındığının tanıtım yılı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Rusya Federasyonu’na yönelik tanıtım atağı başlattı - İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören: - "2019'da uygulanan doğru politikalar, yaptığımız eğitimler ve zararlılarla mücadele çalışmaları meyvelerini verdi. Rakiplerimizde üretim düşerken, biz üretimimizi 776 bin tona dünyadaki payımızı da yüzde 69’a çıkarmayı başardık. Halen üretim ve ihracatta pazar lideriyiz" - "Ülkemizin kazanımı için yeni pazar arama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), Avrupa’dan sonra öncelikli hedef pazarlar arasında belirlediği Rusya Federasyonu’na yönelik tanıtım atağına geçti.

İFMİB açıklamasına göre, aralık ayında Moskova’ya giderek incelemelerde bulunan İFMİB Heyeti, 2020 yılında Rusya’da Türk fındığını tanıtmak için çeşitli etkinlikler planlıyor.

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirleri Feridun Başer ve Alper Eriten eşliğinde Rus yetkililerle bir araya geldi. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı da makamında ziyaret eden heyet ayrıca perakende pazar araştırması yaptı.

Gören, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) kapsamında gerçekleştirilecek projenin, Rusya’da Türk fındığının bilinirliğini yükseltmeyi ve ihracatın artırılmasını hedeflediğini belirterek, özellikle dünyadaki sağlıklı ürünlere yönelmeye paralel Türk fındık ve mamullerinde doğru pazarlama stratejisi ile kalite-sağlık-marka üçgeninde bir algı oluşturarak hedef pazarda tanınırlığının artırılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Gören, "Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na fındık ve mamulleri ihracatı son 12 aylık dönemde 20 milyon dolara ulaştı. Fındık ve mamulleri açısından önemli bir potansiyel barındıran Rusya pazarında 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ihracat artışını da beraberinde getirecektir." dedi.

- " Üretimdeki artışı ihracata yansıtmaya çalışıyoruz"

Gören, Türk fındığının 2019 yılında üretimini tekrar artırarak rakipleri ile arayı açtığını hatırlatarak, "2018 yılında 515 bin ton fındık üreterek dünya üretiminden yüzde 56 pay aldık. Geçtiğimiz yıllarda bu oran yüzde 80’lere ulaşıyordu. 2019 yılında uygulanan doğru politikalar, yaptığımız eğitimler ve zararlılarla mücadele çalışmaları meyvelerini verdi. Rakiplerimizde üretim düşerken, biz üretimimizi 776 bin tona dünyadaki payımızı da yüzde 69’a çıkarmayı başardık. Halen üretim ve ihracatta pazar lideriyiz. Üretimdeki son artış ile
liderliğimizi pekiştirdik. Ülkemizin kazanımı için yeni pazar arama çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.

Türkiye’nin en fazla fındık ihraç ettiği 10 ülkeden 9'unun Avrupa ülkesi olduğunu belirten Gören, "Almanya 370 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Onu 335 milyon dolar ile İtalya ve 115 milyon dolar ile Fransa takip ediyor. Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda ihracatımızın her geçen yıl arttığı Çin Halk Cumhuriyeti ise 60 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 ülke arasında yerini aldı." yorumunu yaptı.

Bu yıl yapacakları tanıtım çalışmalarıyla Rusya’da da hızlı bir artış yakalamayı hedeflediklerini aktaran Gören, "İFMİB olarak 2019 yılını 700 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapattık. Yönetim kurulumuzun aldığı bir kararla 2020 yılı ihracat hedefimizi de revize ettik. 2020’de hedefimiz ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmak olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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Ali Haydar Gören İFMİB Türk Fındığı

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