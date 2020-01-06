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  4. 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı! İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı!

2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı! İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugünden itibaren 10 Ocak'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı! İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları almaya başladı.

MEB'in takvimine göre, bugün başlayan ve 10 Ocak'a kadar sürecek ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

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Anahtar Kelimeler:
20 bin sözleşmeli öğretmen milli eğitim bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
NEDEN SÖZLEŞMELİ 1 ay evvel 5000 tane suriyeli kadrolu yaptınız nedne kendi halkını eziyorsun bu hainlerin yanındaaaaa
niye atanmiyolar eskisi gibide sozlesmeli ucrerli kadrolu diye aytiliyolar egitim bu sekilde nasil.duzelecek
ulan bu sözleşmeli ne demek oluyor milletle dalgamı geçiyorsunuz ayıptır günahtır bari okuduğu kadar sözleşme yapında en azından emekliliği dolsun. okuyana kadar dışarıdan sigortasını yatırsa pirimi dolardı......
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