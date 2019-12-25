2020 trafik cezaları belli oldu

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. İşte yeni harç ve cezalar...

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

Yeniden değerleme oranıyla birlikte birlikte trafik cezaları gibi birçok kalemde fiyat artışları yaşanacak. Artışlardan bazılar şöyle:

İŞTE 2020 TRAFİK CEZALARI

Emniyet kemeri takmamak: 108 TL'den 132 TL'ye

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 235 TL'den 288 TL'ye

Kırmızı ışıkta geçmek: 235 TL'den 288 TL'ye

Alkollü araç kullanma (İlk yakalanma): 1002 TL'den 1228 TL'ye yükseldi.

