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  4. 2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

2020 yılı asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının asgari ücretini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada asgari ücretin brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olduğunu duyurdu. İşte 2020 asgari ücreti ve asgari ücrete ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

'2020 asgari ücret ne kadar oldu?' sorusunun cevabı belli oldu. 2020 asgari ücret zam oranıyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplandı. Gelen son dakika haberine göre kritik toplantıda 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

İŞTE 2020 ASGARİ ÜCRETİ

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Böylece, net asgari ücretteki artış yüzde 15,03 oldu. 3 çocukla ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479,21 TL olacak. Yeni asgari ücret, komisyondaki temsilcilerin oy çokluğuyla karar bağlandı.

'ENFLASYON ORANIN ÇOK ÜZERİNDE BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK'

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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Okuyucu Yorumları 142 yorum
2300 olsun maksimum. birazda devleti düşünün.
2250 verir bu hukumet maalesef cok bir sey beklemelim arkadaslar
Allah “iyi oldu, iyi de oldu güzel oldu “demeyi nasip etsin. Hadi bakalım hayırlısı...
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