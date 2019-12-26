2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

'2020 asgari ücret ne kadar oldu?' sorusunun cevabı belli oldu. 2020 asgari ücret zam oranıyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplandı. Gelen son dakika haberine göre kritik toplantıda 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2020 asgari ücret rakamı, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. İŞTE 2020 ASGARİ ÜCRETİ Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Böylece, net asgari ücretteki artış yüzde 15,03 oldu. 3 çocukla ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479,21 TL olacak. Yeni asgari ücret, komisyondaki temsilcilerin oy çokluğuyla karar bağlandı. 'ENFLASYON ORANIN ÇOK ÜZERİNDE BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK' Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi. Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu. TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı. ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.