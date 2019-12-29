2020 yılı çevre cezaları belirlendi! İşte uygulanacak para cezaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni yıl için çevre ceza tutarları belirlendi.

Buna göre, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, yeni yılda bin 461 liraya yükselecek. Yere çöp atmanın cezası ise 351 lira olacak.

MARKETLERE 'POŞET' CEZASI



2020'de poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacak.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen ceza ise 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak.

Tehlikeli atık ithal edenlere de 7 milyon 376 bin lira ceza verilecek.

Kaynak: AA

