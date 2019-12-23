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2020 yılı harç ve cezalar belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. İşte yeni harç ve cezalar...

2020 yılı harç ve cezalar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

Yeniden değerleme oranıyla birlikte birlikte pasaport ve kimlik harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ve trafik cezaları gibi birçok kalemde fiyat artışları yaşanacak. Artışlardan bazılar şöyle:

Pasaport harcı (6 aylık): 170.40 TL'den 208.8 TL'ye

Pasaport harcı (1 yıllık): 248.40 TL'den 304.5 TL'ye

Pasaport harcı (10 yıllık): 812 TL'den 995 TL'ye

Tapu harcı: 288 TL'den 353 TL'ye

Ehliyet harcı: 613 TL'den 751 TL'ye

Trafik cezaları

Emniyet kemeri takmamak: 108 TL'den 132 TL'ye
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 235 TL'den 288 TL'ye
Kırmızı ışıkta geçmek: 235 TL'den 288 TL'ye
Alkollü araç kullanma (İlk yakalanma): 1002 TL'den 1228 TL'ye

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi gazete

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yine bir gece hükümet millete sürpriz yaptı bu devran böyle gitmez
Enflasyon oranını açıklarken %9 derler Vergi vs olaylarında en az %22 zam yaparlar. Ee enflasyon oranı %9 ise vergi vs olaylarında niye %9 zam yapmıyorsunuzda millete %22 zam dayıyorsunuz. Bu millet yemiyor içmiyor başımızdakilerin harcamalarını karşılıyor resmen. Yeter halkı sömürdüğünüz. Biraz rahat bırakında millet rahat rahat yaşasın şu ülkede
Demekki enflasyon %22 den fazla imiş...milletin aklı ve hakkı ile oy amayın artık
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