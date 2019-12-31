2020 yılı ithalat rejimi kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, 2020 yılı ithalat rejimini içeren İthalat Rejimi Kararı'na ek Cumhurbaşkanı kararı ile 18 ithalat tebliği yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ve tebliğlere göre, ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilerek 6 liste hazırlandı. Bunun yanında, 2020 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) ve madde isimlerinde yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtıldı.

İthalat rejiminde 2020 yılına yönelik yapılan düzenlemelerle İthalat Rejimi Kararı eki listelerinde yer alan tarım, işlenmiş tarım, balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve/veya toplu konut fonu oranları, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetler çerçevesinde yeniden düzenlendi.

Sanayi ürünlerine ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı eki "II sayılı listeye" yansıtıldı.