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  4. 2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Related Digital, 2020’nin dijital pazarlama trendlerini derledi.

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

Related Digital, 2020’nin dijital pazarlama trendlerini derledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, bu yıldan itibaren sadece büyük şirketlerin değil en küçük KOBİ’lerin dahi sosyal medya ve arama motoru reklamlarının ötesine geçip, düzenli olarak pazarlama teknolojilerine yatırım yapacağını vurguladı. Kılıç, 2019 yılında 65 milyar dolar seviyesinde olan pazarın, 2020’de 121 milyar dolara ulaşmasının beklendiğine de dikkat çekti.
Dijitalleşen dünya, yaşamın pek çok alanıyla birlikte, iş yapış şekillerini ve pazarlama trendlerini de etkiliyor. Bu baş döndürücü değişime ayak uydurmak, en az ürün ve hizmet kalitesi kadar önem taşıyor. Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital de tüm bu gerçeklerden yola çıkarak 2020’nin dijital pazarlama trendlerini derledi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, bu yıldan itibaren pazarlama teknolojilerine yönelik yatırımlarda patlama yaşanacağını söyledi. “5G’ye dair teknolojilerin öncüleri devreye girmeye başlayacak, lokasyon odaklı kişiselleştirme teknolojileriyle daha fazla karşılaşacağız” ifadelerini kullanan Kılıç, “Mikro segmentasyonun ve mikro influencer’ların değeri artarken, lokasyon odaklı kişiselleştirme teknolojileri etkin biçimde kullanılacak. Ayrıca SEO (arama motoru optimizasyonu) yatırımlarında ses ile arama ön plana çıkacak” dedi.
2020’nin 6 trendi
Sedat Kılıç, 2020 yılından itibaren dijital pazarlama dünyasını etkileyecek 6 trendi ise şöyle sıraladı:
“Pazarlama teknolojilerine yatırım artacak”
“Pazarlama teknolojilerine yönelik yatırımlarda büyük artış yaşanacak. 2019’da 65 milyar dolar seviyesinde olan pazarın, 2020’de 121 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artık sadece büyük şirketlerin değil en küçük KOBİ’lerin dahi sosyal medya ve arama motoru reklamlarının ötesine geçip düzenli olarak pazarlama teknolojilerine yatırım yaptığına tanıklık edeceğiz.
5G’ye dair ilk teknolojileri göreceğiz
Mobil cihazların çekim gücüne eklenen her rakam dijital dünyada kartların yeniden dağıtılmasına yol açmıştı. 5G’nin de dijital dünyada benzer etki yaratması bekleniyor. Çin 2019’un son aylarında 5G teknolojisini kullanmaya başladı. Bu da 2020’den itibaren 5G’nin odak olduğu teknolojileri ve yazılımları yavaş yavaş görmeye başlayacağımızı gösteriyor.
Mikrosegmentasyonun değeri artacak
Segmentasyon denince aklımıza genelde demografik odaklı segmentasyon geliyordu. Bazı başarılı şirketler davranışsal segmentasyondan yararlansa da bu temel düzeyde segmentasyon sonuç almakta yeterince verimli olmayabiliyordu. Yapay zeka destekli mikrosegmentasyon teknolojileri sayesinde çok daha kişiselleştirilmiş ve alakalı omnichannel kampanyalar yapmak mümkün hale gelecek. Bu kampanyalar pek çok şirket tarafından daha yoğun biçimde kullanılmaya başlanacak.
Push notification teknolojileri mobilde lokasyon kişiselleştirmeyi artıracak
Mobil uygulama sayısının hızla yükselişe geçtiği ve uygulamaların çok daha sofistike hale geldiği 2018’den bu yana hızla artan push notification gönderimi 2020’de tam anlamıyla patlama yapacak. 2019’da sadece Türkiye’de kampanya odaklı 5 milyardan fazla push notification gönderilirken bu yıl söz konusu rakamın 10 milyarı geçmesi bekleniyor. Özellikle lokasyon odaklı kişiselleştirme teknolojileri çok daha etkin biçimde kullanılacak.
SEO yatırımlarında ‘ses’le arama ön planda olacak
Yapay zeka alanındaki gelişmeler arama motoru teknolojilerini de değiştirmeye devam ediyor. Özellikle telefonlar üzerinden yazılı arama yapmak yerine ses yardımıyla arama ön plana çıkmaya başlayacak. Zaten son 3-4 yıldır katlanarak büyüyen “ses”le arama bu yıl daha fazla öne çıkacak. Şirketler sesle arama için SEO yatırımları yapmaya başlayacaklar.
Mikro influencerler’ı daha fazla göreceğiz
Sosyal medyada yeterince influencer olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 2020’de sosyal medya ikonlarını daha çok göreceğiz. Ancak küçük bir farkla. Daha çok yeme-içme, makyaj, moda ve seyahat alanında görmeye alışık olduğumuz influencer’lar diğer sektörler için de oluşmaya başlarken, influencer’ların popüler alanlar için daha niş ve özgün içerikler ürettiğini göreceğiz. Bu da pek çok markanın daha fazla influencer marketing’den yararlanmasını da beraberinde getirecek.”

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

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