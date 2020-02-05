2020 yılında dünya yüzde 2,4 büyüyecek, iflaslar yüzde 6 artacak

ABD - Çin ticaret savaşları tarafında ise İki ülke arasında imzalanan mini anlaşma oyunda önemli bir değişiklik oluşturmayacak olsa da seçim yılında gümrük vergisi artışları ihtimali düşük olduğu için belirsizliklerin biraz daha azalmasını sağlayacak. 2018 yılında yüzde 3,5 olan ABD gümrük vergisi ortalamasının yüzde 7’de kalmaya devam etmesini bekleniyor. ABD’de kamu ve şirket borçlarının artmaya devam edeceği ön görülüyor. Demokratların hafif bir farkla seçimden önde çıkması bütçeyle ilgili risklerin artması ve ABD kaynaklı dış politika risklerinin azalmasıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor. Mali politikaların daha da destekleyici olmasıyla ABD’nin GSYH büyümesi 2021 yılında yeniden yüzde 2’ye yaklaşabileceğini altı çiziliyor.

Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, 2020 yılına dair beklentilerini içeren Ekonomik Görünüm Raporu’nu paylaştı. Raporda 2020 yılında büyümenin yüzde 2,4, 2021 yılında da 2,8 olması bekleniyor. Büyümenin yavaş kalmaya devam etmesi nedeniyle 2019 yüzde 9 olan iflaslardaki artışların 2020 yılında da yüzde 6 olması bekleniyor.