FİNANS
  4. 2020 yılında kamu sağlık harcamaları 188,6 milyar TL ile rekor düzeye ulaşacak

2020 yılında kamu sağlık harcamaları 188,6 milyar TL ile rekor düzeye ulaşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı Dr.

2020 yılında kamu sağlık harcamaları 188,6 milyar TL ile rekor düzeye ulaşacak

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya’nın açıklamalarına göre 2020 kamu bütçesinde en fazla kaynak sağlık harcamalarına ayrıldı. Sağlık harcamaları 2020’de de artmaya devam ederek 188,6 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği ile Medipol Üniversitesi Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SASPAM) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Sağlık Ekonomisi Sempozyumu’nda sağlık harcamalarında önemli bir yer tutan ilaç harcamalarının fiyatlandırmasında kullanılan farklı yöntemler uluslararası konuşmacıların katılımıyla geçtiğimiz haftalarda değerlendirildi.
Sempozyumda 2020 yılı sağlık harcamalarına dair detayları paylaşan Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkanı Dr. Güvenç Koçkaya şunları aktardı: “2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM tarafından 1 trilyon 95,5 milyar TL olarak öngörülerek onaylandı. Söz konusu bütçeden yüzde 17,2’lik pay alan sağlık harcamaları 188,6 milyar olarak belirlendi. Sağlık harcamaları bakımından kritik öneme sahip Sosyal Güvelik Kurumu’nun (SGK) toplam harcamaları ise 524 milyar TL olarak açıklanırken, bu tutarın da 122 milyar TL’sinin sağlık harcamaları kapsamında kullanılması planlanıyor.”
“SGK bütçesinin neredeyse yüzde 25i sağlık harcamalarına ayrılıyor” SGK sağlık harcamalarını da detaylandıran Güvenç Koçkaya, "Merkezi yönetim bütçesinden 2020 yılında SGK’ya transfer edilmesi planlanan 218 milyar TL’lik tutarın da 13 milyar TL’lik kısmının ödeme gücü olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin karşılanması için harcanacağı öngörülüyor. Böylece SGK bütçesinin sağlık harcamalarına ayrılan kısmı 135 milyar TL olarak planlanıyor. Bir diğer ifade ile SGK bütçesinin neredeyse yüzde 25i sağlık harcamalarına ayrılıyor. Sağlık Bakanlığının merkezi bütçesi ise yaklaşık 58,8 milyar TL’ye ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2020 kamu bütçesinde en fazla bütçeyi sağlığa ayırdı” ifadelerini kullandı.
“Türkiye yerli ilaç sanayi korumak için fiyatlandırma temelli teşvikler uyguluyor”
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkan yaptığı sunumda ilaç fiyatlandırma politikasının ve ilaç harcama karının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini ancak tedavide artan ihtiyaçların giderek yakınsadığını belirtti. Yani ülkeler arasında ilaç ve tıbbi cihaz fiyatlama/bütçeleme politikası belirlemedeki farklılığa karşın yeni/yenilikçi tedavilere olan talep konusunda politika belirlemenin benzer adımlar atmayı zorunlu kıldığını vurguladı. Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Saymanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yönetimi öğretim üyesi Dr. Gülpembe Oğuzhan bu durumu Türkiye özelinde değerlendirip, Türkiye’de yenilikçi ürün fiyatlarının özellikle sabit kur düzenlemesine ve iskonto oranlarına bağlı olarak diğer ülkelere göre daha düşük olurken, benzer ürün fiyatlarının diğer ülkelere göre daha yüksek olabildiğini vurguladı.
Dr. Güvenç Koçkaya ise Türkiye ilaç/tıbbi cihaz fiyatlandırma politikalarının yalnızca harcama yönüyle değil orta ve uzun vadede harcamaları da belirleyecek olan üretim ve ihracat yönüyle de ele alınması gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli”
Çiçekten 1 milyon lira tasarrufÇiçekten 1 milyon lira tasarruf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açık Veri Zirvesi; veri ancak kullanılırsa fayda yaratır

Açık Veri Zirvesi; veri ancak kullanılırsa fayda yaratır

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli”

Çiçekten 1 milyon lira tasarruf

Çiçekten 1 milyon lira tasarruf

Otomobil devi Toyota 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Faiz indirimleri Türk tekstil sektörünün önünü açtı

Faiz indirimleri Türk tekstil sektörünün önünü açtı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.