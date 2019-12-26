2020 yılında neler değişecek? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler

Yeni yılda milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye giriyor. Tapuda devir işlemleri kolaylaşacak. Esnaf için işsizlik fonu kurulacak. Konutta gerçek değer dönemi başlayacak. Kayıt dışını önlemek için e-fatura, e-irsaliye dönemi devreye girecek.Enerji kimlik belgesi olmayan binanın alım, satım ve kiralama işlemi yapılamayacak. Yargı sisteminde yeniliğe gidilecek. Noterde kredi kartı geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre yeni yılda pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22,58 oranında artacak.

2020'de birçok farlı alan yeni düzenlemeler hayata geçecek. İşte 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek olan yeni uygulamalar...





