2020'de sağlıklı kalmak için öneriler

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Alternatif Tıp ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, yeni yılda sağlıklı kalmak için önerilerde bulunarak, "Bulaşıcı viral ve bakteriyel hastalıkların yaygın olduğu zamanlarda mümkün olduğu kadar AVM gibi toplu alanlardan uzak duralım ve sık sık elimizi yıkayalım." açıklamasında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, 2020’nin ilk gününde yılı sağlıklı geçirmenin şifrelerini verdi.

Mevsimsel değişikliklere vücudumuzun ayak uydurmaya çalışmasıyla, metabolizmamızın yavaşladığını hatırlatan Koran, "Bağışıklık sistemimiz mevsimsel değişikliklerden olumsuz etkileniyor. Bunun sonucunda da grip, soğuk algınlığı, bronşit hatta zatürre gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara "düzenli spor yapın" tavsiyesinde bulunan Koran, özellikle sabah yapılacak yarım saatlik düzenli yürüyüşün tüm organları harekete geçirerek metabolizmayı hızlandıracağını kaydetti.