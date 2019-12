Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, yaptığı ekonomik değerlendirmede, "2019 yılı dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir viraj oldu. 2020’nin tüm çeyreklerinde pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, 2019 yılının bitimine saatler kala bir değerlendirme yaptı. Türkiye’nin 2018 yılında yaşadığı kur kırılmalarının ve ani artışların ardından 2019 yılında dengelenme sürecine girdiği ifade ederek, "Döviz piyasasının 2019 yılının hemen hemen tümünde, yüksek volatilite ve oynaklıktan kurtulup belirli bir dengeye oturtulması; özellikle son aylarda bunu daha güçlü bir şekilde hissetmemiz 2019’u, 2018’den daha iyi bitiriyor olmamıza imkân tanıdı" dedi.

2019 yılının dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir viraj olduğu kaydeden Aslan, "Bu süreçte ticaret savaşları, ülkelerin ulusal politikaları ve jeopolitik risklerden önemli ölçüde etkilenen küresel ekonomi, büyüme oranları ve ticaret beklentileri bakımından geride kaldı. Bu bağlamda yaklaşırsak ülkemiz ekonomisinin yüzde 0,9 büyümesi bizce küçülme eğiliminden kurtulduğumuzun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 2020’nin tüm çeyreklerinde pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz. Ekim ayından itibaren EGİAD Ekonomi sohbetleri adı altında başlattığımız toplantı dizisinde; temasta olduğumuz ekonomistler, akademisyenler ve ekonomi danışmanlarından edindiğimiz izlenim 2020 ile ilgili hep olumlu beklentiler yönünde oldu" şeklinde konuştu.

Mustafa Aslan, şöyle devam etti:

"’2020’de dünyada neler olacak’ diye biraz tahminlerde bulunmak gerekirse iki tane önemli konunun dünya ekonomisi anlamında yansımaları olacağını düşünüyoruz. Bu olayların ilki; ABD’de 2020’de seçim olması; malumunuz her Amerikan seçim yılı mutlaka dünya siyaseti için önemli bir gündem maddesi olmuştur. İkinci konu ise; ticaret savaşlarıdır. 2020’nin önemli kırılma noktaları küresel anlamda bunlar olacaktır. Belirsizliklerin her geçen gün arttığı bir dünyada yaşıyoruz; her gün hangi coğrafyadan, nereden geleceği belli olmayan birtakım sürprizlere çok açık bir dünya var ve biz ülke olarak tüm bunların ortasında yer alıyoruz. Bu risklerin ve belirsizliklerin ortasında işletmelerimizin tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat performansı ortaya koyuyor. Dış Ticaretin desteklenmesi ve uluslararası rekabet avantajlarımızın artması için biz de EGİAD olarak üyelerimize yardımcı olmak için farklı proje başlıkları altında çalışmalar sürdürmekteyiz. Kendimizi, üyelerimizi, bölgemizi ve ülkemizi daha da rekabetçi hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."