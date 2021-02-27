2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sona erdi ve 2021 asgari ücret miktarı miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar bir yandan da AGİ 2021 ile ilgili araştırmalar da başladı. Şimdi vatandaşlar 2021 AGİ ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 AGİ tablosu belli oldu mu? İşte 2021 AGİ ücretleri ve 2021 AGİ tahmini ile ilgili detaylar...

AGİ NEDİR?

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ, bir işçinin kendisiyle birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen bir indirim olarak geçiyor. Çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Sigortalı çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanmasından sonra toplam gelirden çıkarılarak vergiden muaf bırakılmasına karşılık geliyor. Bazı vatandaşlar bu indirimden faydalanamıyor.

Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahipleri tarafından ücretle çalıştırılan inşaat işçileri ve gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmadığı için Danıştay’ın müspet mütalaası ile Maliye Bakanlığı tarafından bu kapsama alınanlar yararlanmıyor. Bunların yanı sıra ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ve başka bir kanun hükmü uyarınca ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayan vatandaşlar yararlanmıyor.