2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlı ikramiye ne kadar ve ne zaman verilecek?

"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

İlk kez 2018 senesinde ödenmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde verdi ve bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle idrak etti. Ramazan'ın ortalarına gelinmesiyle beraber emekli ikramiyesi ne kadar olacak, 2021 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek gibi sorular da merak konusu oldu. Bayrama az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam yapılacağını duyurdu. Peki 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi bilindiği üzere bayramdan önce ödeniyor. Bu sene ödemenin ne zaman yapılacağı resmi olarak henüz açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi düşünüldüğünde ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10 ve 12 Mayıs 2021 arası

Kurban Bayramı İkramiyesi: 12 ve 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödeme yapılması bekleniyor.



