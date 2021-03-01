2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, işçi, öğretmen, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!

Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Yeni Ekonomi Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ve İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak. MEB'na ise 20 bin öğretmen ataması yapılacağına dair açıklama geldi.

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştireceği açıklandı. İşte en son kamu personel ve işçi ilanları... ADALET BAKANLIĞI 13 BİN 202 PERSONEL ALIMINI DUYURDU Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 13 bin 202 yeni infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog alımı yapacak. Adalet Bakanı Gül son dakika personel alım açıklamasında: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." dedi. 2021 yılının ilk dönemlerinde yapılacak olan alımlar için henüz başvuru duyurusu yapılmadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı 2021... KPSS 2018-2020 puanı Adalet Bakanlığı'na alımı başvuru tarihleri ve şartları nedir? TÜBİTAK'TAN PERSONEL ALIM İLANI Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 22 Mart'a kadar yapılabilecek. TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2021 TÜBİTAK personel alımı 2021 başvurusu... TÜBİTAK personel alım şartları, başvuru tarihleri ve kadro detayları nedir? 20 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILACAK! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz ay TRT Kürdi'de konuk olarak yer aldı. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması yapan Bakan Selçuk müjdeyi vermişti. 2021 öğretmen atama takvimini açıklayan Selçuk, atamaların ihtiyaç duyulan kadrolara göre dağılımının olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi. Öğretmen atamaları tarihi ne zaman başlayacak sorusu için ise yakın bir zamanda yapılacağını belirtmişti. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk yaptığı önceki açıklamasında, öğretmen atama tarihlerinin ne zaman olacağına dair görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sonuçların kısa zamanda netleşmesini ümit ettiklerini söylemişti. Bakan Selçuk, bugün yaptığı açıklamada "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz" dedi. Öğretmen atama takvimi 2021: 20 bin öğretmen atamaları tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli oldu mu? BTK 30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK Resmi Gazete'de yer alan ilanda, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.. Adaylar öncelikle yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek. Alımlar için eğitim durumuna göre yapılacak; Hukuk fakültesi mezunlarından 10, En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5, Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8, Bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, Endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3

Kişilik alım gerçekleştirilecek Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak. SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı; Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.