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2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

McKinsey & Company 2025'te dünyayı yönetecek şehirleri açıkladı. Türkiye'den bir şehir listede yerini aldı...

Dünya genelinde, teknolojik gelişmeler, uluslar arası stratejiler ele alındığında geleceğe hükmedecek ülkeler ve şehirler açıklandı.

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Londra, İngiltere
Paris, Fransa
Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht, Hollanda
Koln, Dusseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum and Wuppertal, Almanya
Moskova, Rusya
Chongqing ve Chengdu , Çin
Şangay, Çin
Bohai Ekonomik Jantı (BER) veya Bohai Körfezi, Pekin ve Tianjin'i, Çin
İnci Nehri Deltası: Guangdong eyaletinin ortası ile Hong Kong ve Makao'yu kapsamakta olup dünyanın en yoğun kentleşmiş bölgelerinden ve Çin'in en önemli yeri.
Taiheiyō Kemeri: Japonya'da kuzeyde Ibaraki prefektörlüğünden güneyde Fukuoka prefektörlüğüne kadar yaklaşık 1,200 km boyunca uzanan bir megapol.
Singapur
Sao Paulo Brezilya
Boston-New York-Washington koridoru, Amerika
Şikago, Amerika
Dallas-Teksas, Amerika
Houston, Amerika
Mexico City, Meksika
Los Angeles, Amerika
İstanbul, Türkiye
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istanbul McKinsey & Company

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