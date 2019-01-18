FİNANS

2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

60 ülkede faaliyet gösteren 150 yıllık İngiliz Bankası Standart Chartered, 2030 yılına gelindiğinde ekonomik anlamda dünyanın en büyükleri olacak olan ülkeleri açıkladı.

Standart Chartered ekonomisti, Uzun vadeli büyüme tahminlerimizin kilit bir ilkeye dayandığını belirtiyor. İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada gibi ülkeler liste dışı kalırken, Türkiye bakın kaçıncı sırada... İşte o liste...

Türkiye kaçıncı sırada?

10) Almanya

10) Almanya
6.9 Trilyon Dolar

9-Japonya

9-Japonya
7.2 Trilyon Dolar

8) Rusya

8) Rusya
7.9 Trilyon Dolar

7) Mısır

7) Mısır
8.2 Trilyon Dolar

6) Brezilya

6) Brezilya
8.6 Trilyon Dolar

5) Türkiye

5) Türkiye
9.1 Trilyon Dolar

Standard Chartered, hatta Türkiye'nin ilk 5'i geçeceğini öngörüyor.

Standard Chartered, hatta Türkiye'nin ilk 5'i geçeceğini öngörüyor.

4) Endonezya

4) Endonezya
10.1 Trilyon Dolar

3) ABD

3) ABD
31 Trilyon Dolar

2) Hindistan

2) Hindistan
46.3 Trilyon Dolar

1) Çin

1) Çin
64.2 Trilyon Dolar
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Anahtar Kelimeler:
ekonomi türkiye ulkeler

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