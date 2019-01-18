2030'da ekonomileriyle bu ülkeler söz sahibi olacak!

Standart Chartered ekonomisti, Uzun vadeli büyüme tahminlerimizin kilit bir ilkeye dayandığını belirtiyor. İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada gibi ülkeler liste dışı kalırken, Türkiye bakın kaçıncı sırada... İşte o liste...
Türkiye kaçıncı sırada?
10) Almanya
6.9 Trilyon Dolar
9-Japonya
7.2 Trilyon Dolar
8) Rusya
7.9 Trilyon Dolar
7) Mısır
8.2 Trilyon Dolar
6) Brezilya
8.6 Trilyon Dolar
5) Türkiye
9.1 Trilyon Dolar
Standard Chartered, hatta Türkiye'nin ilk 5'i geçeceğini öngörüyor.
4) Endonezya
10.1 Trilyon Dolar
2) Hindistan
46.3 Trilyon Dolar
1) Çin
64.2 Trilyon Dolar
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