2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

Türkiye listede birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte o liste...
Türkiye kaçıncı sırada?
32- Hollanda
Şu anki sırası: 26
31- Kolombiya
Şu anki sırası: 30
30- Polonya
Şu anki sırası: 30
29- Arjantin
Şu anki sırası: 25
28- Avustralya
Şu anki sırası: 19
27- Güney Afrika
Şu anki sırası: 29
26- İspanya
Şu anki sırası: 16
25- Tayland
Şu anki sırası: 20
24- Malezya
Şu anki sırası: 27
23- Bangladeş
Şu anki sırası: 17
21- İtalya
Şu anki sırası: 12
20- Vietnam
Şu anki sırası: 38
19- Filipinler
Şu anki sırası: 28
18- Güney Kore
Şu anki sırası: 13
17- İran
Şu anki sırası: 18
16- Pakistan
Şu anki sırası: 24
15- Mısır
Şu anki sırası: 21
14- Nijerya
Şu anki sırası: 22
13- Suudi Arabistan
Şu anki sırası: 15
12- Fransa
Şu anki sırası: 10
11- Türkiye
Şu anki sırası: 14
turkiye1
Şöyle bahsedildi; Güçlü nüfus ve GSYİH büyümesi sayesinde Türkiye en iyi performansı sergilemeye devam ediyor.
10- İngiltere
Şu anki sırası: 9
9- Almanya
Şu anki sırası: 5
8- Japonya
Şu anki sırası: 4
7- Meksika
Şu anki sırası: 11
6- Rusya
Şu anki sırası: 6
5- Brezilya
Şu anki sırası: 7
4- Endonezya
Şu anki sırası: 8
3- Amerika
Şu anki sırası: 2
2- Hindistan
Şu anki sırası: 3
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