FİNANS

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

PwC, dünyanın en büyük 32 ekonomisi için 2050 yılına kadar büyüme tahminlerini özetleyen bir rapor yayınladı.

Türkiye listede birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte o liste...

Türkiye kaçıncı sırada?

32- Hollanda

32- Hollanda
Şu anki sırası: 26

31- Kolombiya

31- Kolombiya
Şu anki sırası: 30

30- Polonya

30- Polonya
Şu anki sırası: 30

29- Arjantin

29- Arjantin
Şu anki sırası: 25

28- Avustralya

28- Avustralya
Şu anki sırası: 19

27- Güney Afrika

27- Güney Afrika
Şu anki sırası: 29

26- İspanya

26- İspanya
Şu anki sırası: 16

25- Tayland

25- Tayland
Şu anki sırası: 20

24- Malezya

24- Malezya
Şu anki sırası: 27

23- Bangladeş

23- Bangladeş
Şu anki sırası: 17

21- İtalya

21- İtalya
Şu anki sırası: 12

20- Vietnam

20- Vietnam
Şu anki sırası: 38

19- Filipinler

19- Filipinler
Şu anki sırası: 28

18- Güney Kore

18- Güney Kore
Şu anki sırası: 13

17- İran

17- İran
Şu anki sırası: 18

16- Pakistan

16- Pakistan
Şu anki sırası: 24

15- Mısır

15- Mısır
Şu anki sırası: 21

14- Nijerya

14- Nijerya
Şu anki sırası: 22

13- Suudi Arabistan

13- Suudi Arabistan
Şu anki sırası: 15

12- Fransa

12- Fransa
Şu anki sırası: 10

11- Türkiye

11- Türkiye
Şu anki sırası: 14

turkiye1

turkiye1
Şöyle bahsedildi; Güçlü nüfus ve GSYİH büyümesi sayesinde Türkiye en iyi performansı sergilemeye devam ediyor.

10- İngiltere

10- İngiltere
Şu anki sırası: 9

9- Almanya

9- Almanya
Şu anki sırası: 5

8- Japonya

8- Japonya
Şu anki sırası: 4

7- Meksika

7- Meksika
Şu anki sırası: 11

6- Rusya

6- Rusya
Şu anki sırası: 6

5- Brezilya

5- Brezilya
Şu anki sırası: 7

4- Endonezya

4- Endonezya
Şu anki sırası: 8

3- Amerika

3- Amerika
Şu anki sırası: 2

2- Hindistan

2- Hindistan
Şu anki sırası: 3

1- Çin

1- Çin
Şu anki sırası: 1
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Anahtar Kelimeler:
PWC dunya ekonomi türkiye

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