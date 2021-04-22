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21-27 Nisan 2021 ŞOK market aktüel ürünleri neler? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

22.04.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin büyük market zincirlerinden olan ŞOK market 21-27 Nisan 2021 tarihlerinde geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Vatandaşlar 21-27 Nisan haftasında ŞOK markette hangi ürünlerde indirim olduğunu merak ediyor. Peki 21-27 Nisan 2021 ŞOK market aktüel ürünleri neler? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

21-27 Nisan 2021 ŞOK market aktüel ürünleri neler? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK market 21-27 Nisan 2021 tarihleri için geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. 21-27 Nisan haftası için yayınlanan ŞOK market kataloğunda pek çok farklı ürün tüketicilerin beğenisine sunuldu. Peki 21-27 Nisan 2021 ŞOK market aktüel ürünleri neler?

21-27 NİSAN 2021 ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK market kataloğunun ilk sayfasında 20 Jant çocuk bisikleti 429 TL'ye satışa sunuldu. Yine başka bisiklet ve oyuncak modelleri yer aldı.

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İkinci sayfada monitör, bilgisayar ürünleri, mouse ve çocuk pijamaları gibi ürünler bulunuyor. Bilgisayar mouse'u 99 TL'den satışa sunuldu.

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Üçüncü sayfada ise pirinç, bulgur ve buğday unu gibi gıda ürünleri yer aldı. Ayrıca deterjanlar ve temizlik ürünleri de satışa sunuldu.

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