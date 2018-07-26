21 günlük bedelli askerlik için işinden ayrılanlar tazminat alacak mı?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kanunlaşan bedelli askerlik hakkında merak edilen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. "21 gün olarak belirlenen bedelli için işinde ayrılanlar tazminat alabilecek mi?" sorusuna yanıt veren Sabah yazarı Faruk Erdem, "Bedelliye gidecek çalışan 21 günlük eğitim içİn işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa tazminatını alarak ayrılır ve askere gider" dedi.
Erdem bugünkü "Bedelli askerliğe tazminat hakkı" başlığıyla (26 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında tazminat hakkında şunları kaydetti:
Kıdem tazminatı açısından iki ayrı durum söz konusu. Bedelli askerlik yapacak gençler 21 günlük eğitim için eğer ücretsiz izinli sayılırsa kıdem tazminatı alamazlar. Çünkü bu durumda işlerinden ayrılma söz konusu olmayacaktır. Daha önceki düzenlemede olduğu gibi sadece paranın yatırılması ile askerlik yapılmış sayılsaydı çalışanları işten ayrılmaları söz konusu olmadığından ve fiilen askerlik yapılmadığından tazminat hakkı da oluşmayacaktı. Ancak bedelliye gidecek çalışan 21 günlük eğitim içİn işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa tazminatını alarak ayrılır ve askere gider. Burada 1 günlük zorunlu askerlik bile yapılsa askere giden çalışanların tazminat hakkı oluşmaktadır. Yalnız burada ihbar tazminatının alınamayacağını, fakat belli şartlarda döndükten sonra işsizlik maaşı alınacağını da hatırlatalım.
Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi
SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum