21 günlük bedelli askerlik için işinden ayrılanlar tazminat alacak mı?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kanunlaşan bedelli askerlik hakkında merak edilen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. "21 gün olarak belirlenen bedelli için işinde ayrılanlar tazminat alabilecek mi?" sorusuna yanıt veren Sabah yazarı Faruk Erdem, "Bedelliye gidecek çalışan 21 günlük eğitim içİn işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa tazminatını alarak ayrılır ve askere gider" dedi.

Erdem bugünkü "Bedelli askerliğe tazminat hakkı" başlığıyla (26 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında tazminat hakkında şunları kaydetti:

Kıdem tazminatı açısından iki ayrı durum söz konusu. Bedelli askerlik yapacak gençler 21 günlük eğitim için eğer ücretsiz izinli sayılırsa kıdem tazminatı alamazlar. Çünkü bu durumda işlerinden ayrılma söz konusu olmayacaktır. Daha önceki düzenlemede olduğu gibi sadece paranın yatırılması ile askerlik yapılmış sayılsaydı çalışanları işten ayrılmaları söz konusu olmadığından ve fiilen askerlik yapılmadığından tazminat hakkı da oluşmayacaktı. Ancak bedelliye gidecek çalışan 21 günlük eğitim içİn işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa tazminatını alarak ayrılır ve askere gider. Burada 1 günlük zorunlu askerlik bile yapılsa askere giden çalışanların tazminat hakkı oluşmaktadır. Yalnız burada ihbar tazminatının alınamayacağını, fakat belli şartlarda döndükten sonra işsizlik maaşı alınacağını da hatırlatalım.

