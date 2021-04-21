21 Nisan Altın fiyatları | 21 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Değerli madenler arasında uzun süredir ilgi gören altın, günümüzde de pek çok insan tarafından yatırım amaçlı veya hediyelik olarak sıklıkla tercih ediliyor. Hal böyle olunca birçok insan altın fiyatlarındaki hareketliliği de yakından takip ediyor. 21 Nisan itibariyle Cumhuriyet altını 3,075 TL’den alıcı bulurken, tam altın 2,988 TL’den işlem görüyor.
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 460,92 TL // SATIŞ: 465,08 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 747,73 TL // SATIŞ: 763,31 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.495 TL // SATIŞ: 1.528 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.010 TL // SATIŞ: 2.952 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.075 TL // SATIŞ: 3.107 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.044 TL // SATIŞ: 3.129 TL
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