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21 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

21.04.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam MP Tv' üzerinden saat 21:30'da Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde21 Nisan devreden büyük ikramiye tutarı 143.071.278 TL oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları az sonra Millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuç bilet sorgulama...

21 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sona erdi. 21 Nisan çekilişi büyük ikramiye tutarı 143.071.278 TL olan şans oyunu MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlandı. Talihliler ise çekilişin hemen ardından Sayısal Loto bilet sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, Çılgın Sayısal Loto 21 Nisan 2021 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

21 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşen olan 21 Nisan Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekranı için linke tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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sayısal loto Milli Piyango
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