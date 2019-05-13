218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yürütülen projelerle, yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak. Bu sayede 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının ise 217 kilometresinin yapıldığını belirten Aydın, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin büyüklüğü nedeniyle sulama tesisleri, isale kanalı, cazibe ve pompaj sulamaları, kısımlara ayrıldı. Dicle Barajı'ndan sulama suyunu iletecek isale kanalı, cazibe sulamasının birinci kısmı ile P2 ve P5 sağ pompaj sulamaları tamamlandı. Projeyle sulanması hedeflenen yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarın yaklaşık 200 bin dekarı sulamaya açıldı. 825 bin 940 dekarın ise ihaleleri yapılmış durumda. Kalan 124 bin 960 dekarın ihalesi önümüzdeki dönemde yapılacak."

Aydın, verimli toprakların suyla buluşmasının önemini vurgulayarak, "Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarı sulayacak, 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak proje, ekonomiye yılda 747 milyon lira katkı sunacak." bilgisini verdi.

Cazibe sulamasının 4 etap halinde inşa edildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti: "140 bin 400 dekarın sulanmasını sağlayacak cazibe sulaması üçüncü kısımda yüzde 42, 154 bin 930 dekarın sulanmasını sağlayacak ikinci kısımda yüzde 52, 166 bin 220 dekarın sulanmasını sağlayacak dördüncü kısımda ise yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 124 bin 700 dekar alanı sulayacak P4 pompaj sulaması, 239 bin 690 dekarı sulayacak P3 pompaj sulaması ve P3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonuna ait ihaleler de yapılmış durumda."

'ÇİFTÇİNİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR' Çınar ilçesinde çiftçilik de yapan Altunakar Mahallesi Muhtarı Kutbettin Altunakar, 28 bin dekar tarım alanına sahip mahallede 200'ü aşkın üreticinin arpa, buğday, mercimek ve pamuk üretimi yaptığını söyledi.

Sulu tarım yapılmayan arazilerde verimin çok düşük olduğunu dile getiren Altunakar, bazı üreticilerin kendi imkanlarıyla açtığı kuyulardan elektrik enerjisiyle çıkardığı suyla ürünlerini suladığını belirtti.

Altunakar, bu amaçla kullanılan elektrik enerjisinin maliyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Projenin gerçekleşmesiyle bu maliyetten kurtulacağız. Bu proje sayesinde Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil'de çiftçinin hayali gerçek oluyor." diye konuştu.