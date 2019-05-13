FİNANS

218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, Kralkızı Dicle Projesi kapsamında verimli tarım arazilerini suyla buluşturacak 218 kilometrelik yapay nehir, tamamlanma aşamasına geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yürütülen projelerle, yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak. Bu sayede 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlandığını söyledi.
Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının ise 217 kilometresinin yapıldığını belirten Aydın, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Projenin büyüklüğü nedeniyle sulama tesisleri, isale kanalı, cazibe ve pompaj sulamaları, kısımlara ayrıldı. Dicle Barajı'ndan sulama suyunu iletecek isale kanalı, cazibe sulamasının birinci kısmı ile P2 ve P5 sağ pompaj sulamaları tamamlandı. Projeyle sulanması hedeflenen yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarın yaklaşık 200 bin dekarı sulamaya açıldı. 825 bin 940 dekarın ise ihaleleri yapılmış durumda. Kalan 124 bin 960 dekarın ihalesi önümüzdeki dönemde yapılacak."
Aydın, verimli toprakların suyla buluşmasının önemini vurgulayarak, "Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarı sulayacak, 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak proje, ekonomiye yılda 747 milyon lira katkı sunacak." bilgisini verdi.

Cazibe sulamasının 4 etap halinde inşa edildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

Cazibe sulamasının 4 etap halinde inşa edildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:
"140 bin 400 dekarın sulanmasını sağlayacak cazibe sulaması üçüncü kısımda yüzde 42, 154 bin 930 dekarın sulanmasını sağlayacak ikinci kısımda yüzde 52, 166 bin 220 dekarın sulanmasını sağlayacak dördüncü kısımda ise yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 124 bin 700 dekar alanı sulayacak P4 pompaj sulaması, 239 bin 690 dekarı sulayacak P3 pompaj sulaması ve P3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonuna ait ihaleler de yapılmış durumda."

'ÇİFTÇİNİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR'

'ÇİFTÇİNİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR'
Çınar ilçesinde çiftçilik de yapan Altunakar Mahallesi Muhtarı Kutbettin Altunakar, 28 bin dekar tarım alanına sahip mahallede 200'ü aşkın üreticinin arpa, buğday, mercimek ve pamuk üretimi yaptığını söyledi.
Sulu tarım yapılmayan arazilerde verimin çok düşük olduğunu dile getiren Altunakar, bazı üreticilerin kendi imkanlarıyla açtığı kuyulardan elektrik enerjisiyle çıkardığı suyla ürünlerini suladığını belirtti.
Altunakar, bu amaçla kullanılan elektrik enerjisinin maliyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Projenin gerçekleşmesiyle bu maliyetten kurtulacağız. Bu proje sayesinde Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil'de çiftçinin hayali gerçek oluyor." diye konuştu.

Tarım arazilerinin suya kavuşacak olmasından sevinç duyduklarını anlatan Altunakar, şunları kaydetti:

Tarım arazilerinin suya kavuşacak olmasından sevinç duyduklarını anlatan Altunakar, şunları kaydetti:
"Suya kavuşacak arazilerde her türlü sebzeyi yetiştirebileceğiz. Sulamayla ürün veriminde 5 kat artış olacak. Kendi arazimde kuru tarımda dönümde 100 kilogram buğday alırken, sulama yaptığım zaman 600 kilogram ürün aldığım oldu. Proje sayesinde yörede arazi fiyatı da yükseldi. Projeyi gerçekleştiren DSİ yetkililerine teşekkür ediyoruz." KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yapay nehir Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mesai saatinde bunu yapan yandı!

Mesai saatinde bunu yapan yandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kredi kullananlar dikkat

Kredi kullananlar dikkat

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Okuyucu Yorumları 4 yorum
hayret cehape liler bu haberi eleştirmemişler enterasan
hep yalan fasa fiso bir urfalı olarak gapin zerre kadar faydasını gormedik üstüne 30 yıl önce dsi 30 dönüm sulu arazimi bedelini ödemeden gasp etti ve 30 yıldır mahkemelerde sürünüyoruz. eğer akpli olsaydım belki çoktan bitmişti ve hakkımızı almıştık ama işte....
450 bin kişiye iş imkanı dedileride yevmiyeyle çalışan garibanlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmangazi Köprüsü’nün 15 aylık hasılatı; 2 milyar TL

Dev hasılat! 2 milyar TL kazandırdı

Kuru üzüm ihracatında 'Uzak Doğu' bereketi

Kuru üzüm ihracatında 'Uzak Doğu' bereketi

Eczacılardan 'danışmanlık ücreti' talebi

Eczacılardan 'danışmanlık ücreti' talebi

Elazığ'ın 'Beyaz Altını' Badem Şekeri

Ramazan ayında 10 kat talep geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.