FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 14 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL?

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 14 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 07:38 | Son Güncelleme

Düğünlerde takı olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı, 15 Mart Pazartesi sabahına bir önceki günün kapanış fiyatıyla hemen hemen aynı seviyelerde başladı. Dün 22 ayar bileziğin gram fiyatı 380 TL seviyesinde yer alırken, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 230 TL civarında hareket ediyordu…

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 14 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL?

15 Mart Pazartesi günü ise hemen hemen aynı seviyelerde başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında pek bir değişiklik gözlemlenmedi. Uzun süredir aynı seviyelerde yer alan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında yükseliş trendinin ne zaman görüleceğine dair pek bir bilgi bulunmuyor…

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 380,50 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 382,70 Türk lirası bandında seyrediyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 230,22 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 278,03 Türk lirası civarında hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?q

Bugün 685 Türk lirası alış fiyatı olan çeyrek altının satış fiyatı ise 697 Türk lirasından alıcı bekliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

419 Türk lirası alış fiyatında hareket eden gram altın ise dün piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibrede yer alıyordu. Buna göre bir önceki kapanışını 414,42 TL ile tamamlayan gram altın fiyatları 419,25 TL alış ve 419,34 TL satış fiyatından işlemlerini devam ettirmişti

ALTIN/ONS ($) FİYATI
Dün altının ons fiyatı ise bin 723,36 - bin 723,74 TL civarında bulunan altının onsu ise bin 726 Türk lirasına satılıyor…

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Alış fiyatı 419,26 TL olan spot altın, 419,35 Türk lirasından satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı bin 370,00 TL olan yarım altın ise bin 372,00 Türk lirasından satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını 2 bin 731,00 Türk lirasından alınırken, 2 bin 779,00 Türk lirasından satılıyor. Cumhuriyet altını önceki gün ise kapanışını 2 bin 740,00 Türk lirasından yapmıştı.

ATA ALTIN FİYATI
Ata Altın ise 2 bin 813,00 Türk lirası alış ve 2 bin 854,00 Türk lirası satış fiyatlarıyla performans sergiliyor.

ZİYNET ALTINI FİYATI
6 bin 657,97 Türk lirası alış fiyatı olan ziynet altın, 15 Mart Pazartesi günü 6 bin 769,25 Türk lirasından satılıyor.

22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyorr

ALTIN DÜŞER Mİ?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni gerginlikler yaşanabileceğini hatırlatan İslam Memiş, bu hafta altın ve gümüşte meydana gelecek yükselişlerin arkasından “tekrar düşer” korkusuyla satış yapmak isteyenleri uyardı.

  • Altının gramı 500 Türk lirasının, gümüşün gramı ise 10 Türk lirasının üstüne çıkacak.

  • Satış fırsatı yakaladım, yeniden aşağı yönlü hareket başlayabilir düşüncesini rafa kaldırmak gerek.

  • Bundan sonra orta vadede yani yaz aylarına kadar 500 Türk lirasının üzerinde bir fiyatlama mümkün olur.

  • Altının gram fiyatında 397 Türk lirası seviyesi, gümüşün gramında 5.75 Türk lirası seviyesi gibi dip seviyeler test edilmesinin ardından;

  • Yaz aylarına kadar hem gümüş hem de altın fiyatlarında hızlı yükselmeler yaşanabilir.

  • Gümüşün gram fiyatında 10 Türk lirası üstünde bir fiyatlama görmek mümkün olur.

    • -Yüzdük yazmak kuyruğuna geldik, artık altın fiyatları yükselmez, aldığım maliyeti yerine koyduğum zaman hemen satayım düşüncesine sahip olanlar hata yaparlar.

    • Bununla beraber yaz aylarına kadar hatta 2022’nin ilk çeyreğine kadar sabırla bekleyen yatırımcılar çıkış için fırsat bulacaktır.

    • Yaz aylarında altının kilogramında 60 bin dolar seviyesini tekrar göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu seviyede tekrar altını satıp dolar pozisyonu almanın çok daha akıllıca olacağını düşünüyorum.

    • Ama uzun vadede yani 2022’in ilk çeyreğinden itibaren Merkez bankaları tekrar faiz artırımını başlatır. Bununla birlikte de emtia fiyatlarının tekrar geri çekilme olacaktır.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
    Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başlarıAltın fiyatları yeni haftaya hareketli başları
    2021 MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?2021 MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı
    MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı
    5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
    5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi
    Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi
    Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi
    22 ayar bilezik ne kadar oldu?
    22 ayar bilezik ne kadar oldu?
    Dolar haftayı nasıl kapattı?
    Dolar haftayı nasıl kapattı?
    Dünyanın en zengini! 100 gramı 15 liradan satılıyor
    Dünyanın en zengini! 100 gramı 15 liradan satılıyor
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
    Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
    Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı
    2020’nin en çok tartışılan filmleri
    2020’nin en çok tartışılan filmleri
    Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
    Sıfır araçlara ÖTV zammı gelecek mi?
    Emekliye 355 TL zam!
    Emekliye 355 TL zam!
    22 ayar gram bilezik ne kadar?
    22 ayar gram bilezik ne kadar?
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Altın güne nasıl başladı? 15 Mart çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?
    Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başları
    14 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto sonuçları
    14 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
    100 gramı 15 liradan satılan altın çilek sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi
    Dünyanın en zengini! 100 gramı 15 liradan satılıyor
    22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bilezik fiyatları
    22 ayar bilezik ne kadar oldu?
    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Mart Sayısal Loto sonuçları
    13 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları
    Kılıçdaroğlu’ndan Ekonomik Reform Paketi Eleştirisi
    Kılıçdaroğlu’ndan Ekonomik Reform Paketi Eleştirisi

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.