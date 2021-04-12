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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 12 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik ile 14 ayar bilezik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 07:45 | Son Güncelleme

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen 22 ayar bilezik ile 14 ayar bileziğin gram fiyatları, altının ons fiyatlarına paralel olarak yükseliş ve düşüşler sergiliyor. Piyasalar, TCMB’ye yeni gelen başkanın kararlarının yakından takip ediyor. 12 Nisan Pazartesi günü de 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı, dalgalı seyrini sürdürüyor…

Düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 22 ayar bileziğin gram fiyatıyla 14 ayar bileziğin gram fiyatı, yakından takip ediliyor. 11 Nisan Pazar günü 415,73 TL alış ve 417,64 TL satış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün güne hemen hemen aynı seviyelerden başladı. İşte 12 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı…

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

415,73 TL alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 12 Nisan Pazartesi günü 417,64 TL’den satılıyor. 14 ayar altın ise 249,63 TL’den alınırken, 300,55 TL’den satılıyor.

Altın ve gümüş fiyatları ne olacak?

Altın ve gümüş fiyatları ne olacak?
Gümüş ve altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıları korkuturken, uzmanlar yatırımcılara sakin olması ile ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından yeni yönetimin alacağı kararlar yakından takip ediliyor.
Gümüş ve altındaki son gelişmeleri değerlendiren altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, gümüşün 7 Türk lirası, gram altının ise 435 Türk lirası olduğunda, “Türk lirası yapıp açıkta kalmayın, altına çevirin“ dediği zaman birçok kişinin “Yandık mahvolduk “ dediğini anımsattı. Bugün yerine koyduğunda bin 70 gram kârla gümüşünü yerine koyduğunu vurgulayan Memiş, bedava bilginin hep ekşi olduğunu kaydederek, verdikçe kıymetsiz olacağını anımsattı.
Bugün yine aynısını demesi durumunda 10 gün sonra her gün aynı soru “ Yerine koyalım mı “Rasyo 20 olduğunda kendinden bilirler." iddiasında bulundu.
Kıymetini bilene gümüş kraldır.
"Gümüş, kraldır. Kıymetini bilene ne mutlu.’’ diyen Altın uzmanı İslam Memiş, içerisinde zerre kadar güven olan elindekini gümüşü 10 Türk lirası olduğunda 3 kuruş için satmayacağını söyleyerek, ileride almayanların gümüşle ilgili pişmanlık yaşayacağını iddia etti.
Gümüş ile dün tanışan, bugün 3 kuruşu görünce satanların, ziyanda olduğunu vurgulayan Memiş, ‘’Kısa zamanda zengin olma hayali içinde olanlar, fiziki gümüşün kıymetini bilmez. Fiziki gümüş, geleceğinizdir. Hayal edemeyeceğiniz yaşamlarınızdır. Oltaya gelmeyin. Al, satma. Sakın ama sakın satma. Kumarbaz cıvıkların gazına gelme. Ağırlık olmalı herşeyde.Gümüş, 10 lira da olsa satmayın. Hedefiniz almak olsun. Gümüş, 10 lira olduğunda yine alın. Tezgah çok büyük. Rasyo üzerinden vuracaklar. “ Hergün ne olacak “diyenlerden olmayın. “ Ne kadar daha artırabilirim “ diyenlerden olun. Kısa vadeli dolar nedenli beklediğim gerileme yönündeki öngörümde bir değişiklik yoktur. 15 Nisan’da Merkez Bankası toplantısını görelim." dedi.
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