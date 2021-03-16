22 ayar bilezik fiyatı |16 Mart Salı 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik yok. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar bileziğin gram ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında değişiklik gözlemlenmedi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 380 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 230 TL civarlarında alıcı buldu.
ALIŞ: 382,50
SATIŞ: 384,50
ALIŞ: 230,13
SATIŞ: 277,92
Yarım Altın
ALIŞ: 1,369
SATIŞ: 1,390
Çeyrek Altın
ALIŞ: 685
SATIŞ: 696
Gram Altın
ALIŞ: 420,07
SATIŞ: 420,12
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