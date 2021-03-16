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22 ayar bilezik fiyatı |16 Mart Salı 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 07:27 | Son Güncelleme

Özellikle düğünlerin, yatırım yapmak isteyenlerin ve altın takı kullanmayı seven birçok vatandaşın gündeminde yer alan 22 ayar bilezik fiyatları günden güne değişmekte. Altın fiyatlarındaki değişim ise ilgiyle takip ediliyor. 16 Mart Salı günü 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatları ise merak ediliyor.

22 ayar bilezik fiyatı |16 Mart Salı 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik yok. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar bileziğin gram ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında değişiklik gözlemlenmedi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 380 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 230 TL civarlarında alıcı buldu.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 382,50
SATIŞ: 384,50

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 230,13
SATIŞ: 277,92

16 MART ALTIN FİYATLARI

Yarım Altın
ALIŞ: 1,369
SATIŞ: 1,390

Çeyrek Altın
ALIŞ: 685
SATIŞ: 696

Gram Altın
ALIŞ: 420,07
SATIŞ: 420,12

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