22 ayar bilezik fiyatı |17 Mart Salı anlık 22 ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik yok. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar bileziğin gram ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında değişiklik gözlemlenmedi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 379,80 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 230 TL civarlarında alıcı gezindi.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 378,42 TL

SATIŞ: 407,05 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 229,16 TL

SATIŞ: 276,79 TL

16 MART ALTIN FİYATLARI

Yarım Altın

ALIŞ: 1.359

SATIŞ: 1.383

Çeyrek Altın

ALIŞ: 682 TL

SATIŞ: 691 TL

Gram Altın

ALIŞ: 418,02 TL

SATIŞ: 418,10 TL

ALTIN YORUMLARI

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve bu paralelde dolar talebinin artması ons altın fiyatında satış baskısı yaratırken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1734 dolar seviyesini, en düşük ise 1721 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.22 oranında yükselişle 1734,96 dolardan işlem gördü.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ve tahvil piyasasına yönelik sözle yönlendirmeler emtia piyasalarının yönü açısından belirleyici olacak.



