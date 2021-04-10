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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Nisan Cuma 22 ayar bilezik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2021 09:55 | Son Güncelleme

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 9 Nisan'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 10 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatları...

Düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra birçok vatandaşın koluna takarak yatırım yaptığı 22 ayar bileziğin gram fiyatı dövize paralel olarak artmaya devam ediyor. 10 Nisan Cumartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları ne durumda?

22 AYAR GRAM BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 417,64 TL ile yapan 22 ayar gram bilezik fiyatları yatırım veya sevdiklerine sürpriz amaçlı 22 ayar gram bilezik almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
22 ayar gram bilezik şu anda 415,73 TL alış ve 417,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Daha önce haftalık en yüksek 419.6 TL seviyesini gören 22 ayar gram bilezik haftalık en düşük ise 405.94 TL seviyesine ulaşmıştı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
14 ayar altın 250,22 TL alış fiyatına sahipken, 301,24 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
18 ayar altın 198,84 TL alış fiyatı üzerinden işlem görürken 230,80 TL satış fiyatına sahip.
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