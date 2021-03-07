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22 ayar bilezik kaç TL? 7 Mart Pazar anlık bileziğin gram fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2021 09:57 | Son Güncelleme

Özellikle düğünlerin vazgeçilmez takısı olan 22 ayar bilezik fiyatları Pazar günü sabahını küçük bir yükseliş ile açtı. %0.74'lük bir artış ile güne başlayan 22 ayar bilezik fiyatları 7 Mart 2021 Pazar günü 372,27 Türk Lirası bandında hareket ediyor.

22 ayar bilezik kaç TL? 7 Mart Pazar anlık bileziğin gram fiyatları

Dün 401,58 satış fiyatıyla işlem gören altın bileziğin bileziğin gram fiyatı bugün 402,46 Türk lirası seviyesinde. İşte işçiliğine ve kalitesine göre de değişiklik gösteren 22 ayar bileziğin gram fiyatları…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı 373,99 Türk lirasından işlem gören 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 402,46 Türk lirası seviyesinden güne başladı.

2 bin 2763 TL alış fiyatı bulunan ata altının satış fiyatı ise 2 bin 845,00 Türk lirası olarak belirlendi.

Cumhuriyet altını ise 2 bin 739,00 Türk lirası alış fiyatından alıcı beklerken satış fiyatı ise 2 bin 781,00 Türk lirası bandında hareket ediyor.

7 MART ALTIN FİYATLARI

TAM ALTIN

ALIŞ: 2 bin 646,84 Türk lirası

SATIŞ: 2 bin 698,17 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: Bin 347,00 Türk lirası

SATIŞ: Bin 373,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 674,00 Türk lirası

SATIŞ: 686,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 411,1940 Türk lirası

SATIŞ: 411,2860 Türk lirası

22 ayar bileizk ne kadar

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ OLACAK MI?

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, katıldığı bir canlı yayında altınla ilgili açıklamalarda bulundu. Karadağ, altın tarafının son dönemde oldukça sıkıntılı olduğunu vurguladı. Teşvik paketinin konuşulduğu bu zamanlarda altına sair talebin canlı kalması gerektiğini söyleyen, ancak tahvil faizinin altınının çok sert vurduğuna da dikkat çeken Karadağ, altının biraz daha temkinli olduğunu belirtti.

Piyasaların normale dönme çabasının aslında altını desteklemediğini aktaran Karadağ, yine de Fed'in riskleri belirtmesinin, ekonominin kısa vadede toparlanma içerisinde olmamasının, altının bir miktar daha temkinli kalmasını desteklediğini söyleyerek, aynı şekilde ABD Başkanı Joe Biden hükümetinden 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi olduğunu da anımsattı.

Bu hafta teşvik paketinin senatoda görüşülmesi beklendiğini ifade eden Karadağ, teşvik paketinin onaylanması ve hayata geçirilmesi hâlinde altın fiyatları bakımından pozitif bir durum olabileceğini bildirerek, ABD'de gelecek dönemde yeni teşvik paketlerinin gündeme gelebileceğinden bahsetti.

Kısa vadede altında bir yükseliş beklemediğini anlatan Karadağ, orta ve uzun vadede bir yükseliş trendinin olacağını düşünmediğini vurguladı. Bundan dolayı bu tarz geri çekilmeler ons altın özelinde yatırım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, ancak kısa vadede bir hareketlilik beklenmediğini anlattı.

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