22 ayar bilezik Kapalıçarşı’da ne kadar? İşte 30 Mart 18 ayar bileziğin gram fiyatı

Salgının erken zamanlarında başlayan alımların ardından altın fiyatları son yıllarda en büyük rekorları görmüştü. Normalleşme süreciyle de büyük düşüşler yaşayan altın fiyatları, uzun süredir aynı seviyelerde yer alıyordu. Özellikle koluna takmak, düğünde takı yapmak isteyenlerin radarında olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı, 30 Mart Salı sabahına yükselişle başladı.
Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını, gece yarısı döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından yükselişe geçti. Dövize endeksli olarak hareket eden gram altın fiyatları, 450 TL seviyesini de aştı.
30 Mart 2021 Salı güncel altın fiyatları şöyle;
Alış: 405,81 Türk lirası
Satış: 435,50 Türk lirası
14 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI
Alış: 247,65 Türk lirası
Satış: 298,26 Türk lirası
18 AYAR ALTIN
Alış: 327,34 Türk lirası
Satış: 327,87 Türk lirası
ATA ALTIN
Alış: 2.970,00 Türk lirası
Satış: 3.034,00 Türk lirası
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.973,00 Türk lirası
Satış: 3.018,00 Türk lirası
GRAM ALTIN
Alış: 450,04 Türk lirası
Satış: 450,13 Türk lirası
YARIM ALTIN
Alış: 1.448,00 Türk lirası
Satış: 1.485,00 Türk lirası
ONS
Alış:1.710,89 $
Satış: 1.711,24 $
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