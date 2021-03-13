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22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2021 09:21 | Son Güncelleme

Genellikle düğünlerde takı olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, anlık olarak değişkenlik gösterebiliyor. Son zamanlarda altında yaşanan aşağı yönlü inişlerden nasibini alan 22 ayar bileziğin de gram fiyatlarında düşüş görüldü.

22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyor

Anlık kurlarında oynama olan 22 ayar gram bilezik fiyatları, 380 TL civarında hareket ediyor. Daha önce 386 Türk lirasına kadar yükselen 22 ayar gram bilezik fiyatları, en düşük ise 372 Türk lirasına kadar gerilemişti…

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Mart 2021 Cumartesi günü güncel 22 ayar bilezikte alış fiyatı 380,50 Türk lirası, satış fiyatı ise 382,70 Türk lirası bandında yer alıyor..

22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyorr

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

14 AYAR SAF ALTIN

237,67 Türk lirası alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 238,08 Türk lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü.

18 AYAR SAF ALTIN

304,39 Türk lirası alış fiyatı bulunan 18 ayar saf altın 304,90 Türk lirası satış fiyatı bandında hareket etti.

GRAM ALTIN FİYATI

419,73 Türk lirası

421,74 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,26 Türk lirası

419,35 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.726,40 Türk lirası

1.727,81 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

670,82 Türk lirası

685,64 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

1.337,45 Türk lirası

1.371,29 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.683,28 Türk lirası

2.734,19 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

2.746,22 Türk lirası

2.817,55 Türk lirası

12 MART CUMA (DÜN) İÇİN BİLEZİK FİYATLARI NE KADARDI?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Güne yüzde 0,11 değişimle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 383,00 Türk lirası ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, 12 Mart Cuma günü 381,30 Türk lirası alış fiyatı ve 383,50 Türk lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü. Daha evvel haftalık ulaştığı en yüksek değer 386.25 Türk lirası olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 372.29 Türk lirası seviyesine kadar inmişti.


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