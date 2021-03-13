22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyor

Anlık kurlarında oynama olan 22 ayar gram bilezik fiyatları, 380 TL civarında hareket ediyor. Daha önce 386 Türk lirasına kadar yükselen 22 ayar gram bilezik fiyatları, en düşük ise 372 Türk lirasına kadar gerilemişti…

2.817,55 Türk lirası

12 MART CUMA (DÜN) İÇİN BİLEZİK FİYATLARI NE KADARDI?



22 AYAR BİLEZİK FİYATI



Güne yüzde 0,11 değişimle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 383,00 Türk lirası ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, 12 Mart Cuma günü 381,30 Türk lirası alış fiyatı ve 383,50 Türk lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü. Daha evvel haftalık ulaştığı en yüksek değer 386.25 Türk lirası olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 372.29 Türk lirası seviyesine kadar inmişti.



