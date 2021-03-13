22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyor

Anlık kurlarında oynama olan 22 ayar gram bilezik fiyatları, 380 TL civarında hareket ediyor. Daha önce 386 Türk lirasına kadar yükselen 22 ayar gram bilezik fiyatları, en düşük ise 372 Türk lirasına kadar gerilemişti…
13 Mart 2021 Cumartesi günü güncel 22 ayar bilezikte alış fiyatı 380,50 Türk lirası, satış fiyatı ise 382,70 Türk lirası bandında yer alıyor..
14 AYAR SAF ALTIN
237,67 Türk lirası alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 238,08 Türk lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü.
18 AYAR SAF ALTIN
304,39 Türk lirası alış fiyatı bulunan 18 ayar saf altın 304,90 Türk lirası satış fiyatı bandında hareket etti.
GRAM ALTIN FİYATI
419,73 Türk lirası
421,74 Türk lirası
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
419,26 Türk lirası
419,35 Türk lirası
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.726,40 Türk lirası
1.727,81 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN FİYATI
670,82 Türk lirası
685,64 Türk lirası
YARIM ALTIN FİYATI
1.337,45 Türk lirası
1.371,29 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.683,28 Türk lirası
2.734,19 Türk lirası
ATA ALTIN FİYATI
2.746,22 Türk lirası
2.817,55 Türk lirası
12 MART CUMA (DÜN) İÇİN BİLEZİK FİYATLARI NE KADARDI?
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Güne yüzde 0,11 değişimle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 383,00 Türk lirası ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, 12 Mart Cuma günü 381,30 Türk lirası alış fiyatı ve 383,50 Türk lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü. Daha evvel haftalık ulaştığı en yüksek değer 386.25 Türk lirası olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 372.29 Türk lirası seviyesine kadar inmişti.
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