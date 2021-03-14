22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bilezik fiyatları

Anlık kurlarında oynama olan 22 ayar gram bilezik fiyatları, bugün 380 TL civarında hareket ediyor. Son dönemlerde 386 Türk Lirasına kadar yükselen 22 ayar gram bilezik fiyatlarının gördüğü en düşük fiyat ise 372 Türk Lirası olmuştu.
14 Mart 2021 Pazar günü 22 ayar bileziklerin alış fiyatı 380,75 Türk Lirası, satış fiyatı ise 409,48 Türk Lirası bandında.
14 AYAR SAF ALTIN
230,60 Türk Lirası alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 278,47 Türk Lirası satış fiyatı ile işlemlerini sürdürdü.
18 AYAR SAF ALTIN
307,54 Türk Lirası alış fiyatı bulunan 18 ayar saf altın 307,85 Türk Lirası satış fiyatı bandında hareket etti.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış : 419,26 Türk Lirası
421,35 Türk Lirası
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış : 1.723,36 Türk Lirası
Satış : 1.723,74 Türk Lirası
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış : 686,00 Türk Lirası
Satış : 696,00 Türk Lirası
YARIM ALTIN FİYATI
Alış : 1.372,00 Türk Lirası
Satış : 1.390,00 Türk Lirası
TAM ALTIN FİYATI
Alış : 2.696,20 Türk Lirası
Satış : 2.749,57 Türk Lirası
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış : 2.749,00 Türk lirası
Satış : 2.836,00 Türk lirası
ATA ALTIN FİYATI
Alış : 2.813,00 Türk lirası
Satış : 2.854,00 Türk lirası
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