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22 ayar bilezik ve 14 ayar bilezik ne kadar? İşte bileziğin gram fiyatı…

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 07:39 | Son Güncelleme

22 Mart Pazartesi sabahı 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatında anlık değişmeler görülüyor. Son günlerde düşüş yaşayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı döviz kuru fiyatlarına paralel olarak hareket ediyor…

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen bilezik, özellikle birinci derece yakın akrabalar tarafından tercih ediliyor. Düğün mevsiminin yaklaştığı bu dönemlerde şimdiden 22 ayar bilezik fiyatları alıcıların radarında bulunuyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı, düne göre yükseliş trendi sergiliyor…

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Son zamanlarda devamlı düşüş ve yükselişler yaşayarak dalgalanan 22 ayar bileziğin gram fiyatları, geçtiğimiz haftanın son günü piyasalar kapanmadan önce yüzde 0,27 düşüş yaşamıştı…
Son hareketiyle yüzde 0,27 düşüş yaşayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 19 Mart cuma gününü 375,00 Türk lirası ile kapatmıştı… 22 ayar gram bilezik, pazar günü ise 371,00 Türk lirası alış fiyatı ve 374,00 Türk lirası satış fiyatı ile işlem gördü…
22 Mart Pazartesi sabah saat 07:00 itibarıyla gram altın 454 Türk lirası civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 371 Türk lirası, altının ons fiyatı bin 740 Türk lirası, altının kilogram fiyatı 55 bin 672 Türk lirası, cumhuriyet altını 2 bin 927 Türk lirası, yarım altın bin 463 Türk lirası, çeyrek altın 733 TL, reşat altını 2 bin 959 Türk lirası, 18 ayar altının gram fiyatı 198 Türk lirası, 22 ayar altının gram fiyatı 407 Türk lirası, 14 ayar altının gram fiyatı 247 Türk lirası, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 Türk lirası ve 5'li 13 bin 176 Türk lirası civarında hareket ediyor...

HAFTALIK ULAŞTIĞI EN YÜKSEK DEĞER KAÇTI?

HAFTALIK ULAŞTIĞI EN YÜKSEK DEĞER KAÇTI?
Daha önce haftalık ulaştığı en yüksek değer 385.73 Türk lirası olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 369.83 Türk lirası seviyesine kadar gerilemişti…

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK KARAR

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK KARAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) son toplantısında 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti…
TCMB’nin kararından önce 7.48 Türk lirası civarında hareket eden dolar, 7.32 Türk lirasıyla iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü…
Merkez’in kararının ardından bir gün sonra da düşüşünü sürdüren dolar, geçtiğimiz haftayı 7.22 Türk lirasından kapatmıştı…
Ayrıca BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına nazaran yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan kapatmıştı…
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