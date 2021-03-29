22 ayar ve 14 ayar bilezik fiyatları | Bileziğin gramı ne kadar? (29 Mart Pazartesi)

Düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanında yatırım aracı olarak da kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde yükseliş içerisinde. Özellikle 29 Mart Pazartesi günü Kapalıçarşı’daki anlık fiyatlara göre 22 ayar bileğin gram fiyat 404 TL seviyelerinde hareket ediyor…