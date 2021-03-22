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22 Mart 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç oldu? İşte altın bilezik güncel fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 22:27 | Son Güncelleme

Gün içinde döviz ve altın kurlarında yaşanan dalgalanmaların ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden 22 Mart 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarını araştırmaya başladı. Gram altın fiyatlarının yükselişe geçmesi ile bileziklerin fiyatı da artış gösteriyor. Peki, güncel bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 ayar ve 14 ayar bileziklerin gram fiyatı…

Dolar ve döviz kurlarında görülen yükselişin ardından bilezik fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle düğün sezonun yaklaşması ile 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı önem kazandı. Peki, güncel bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 ayar ve 14 ayar bileziklerin güncel gram fiyatı…

22 Mart güncel bilezik fiyatları

22 ayar bileziğin gram fiyatı geçtiğimiz hafta 19 Mart Cuma tarihinde kapanış fiyatı 375,00 TL oldu.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün itibari ile görevine başladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “TCMB Başkanı olarak görevimize başladık.
Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin” dedi.
Kavcıoğlu; TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.
Enflasyondaki gerilemenin, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkileyeceğinin altını çizen TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu,
“Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır”dedi.
Kavcıoğlu, bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantılarının, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağını ve uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacağını vurguladı.
22 Mart anlık 22 ayar bilezik gram alış fiyatı şu an için 386,87 TL, satış fiyatı ise 416,80 TL.
22 Mart anlık 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 253.89 TL iken satış fiyatı 254.40 TL’den işlem görüyor.
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