22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Anlık 22 Ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar ve döviz alım satımları şu an için yapılamasa da Asya piyasalarının açılması ile beraber döviz kurlarında büyük hareketlilikler yaşandı. Birçok yatırımcının ilgiyle takip ettiği piyasalardan 22 ayar altın bilezik gram fiyatları da etkilendi. 22 Ayar altın bileziğin alış ve satış fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 22 Mart 22 ayar altın bilezik gram fiyatı!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

Sabah gram altın 447 TL civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 398 TL, altının ons fiyatı bin 739 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 646 TL, cumhuriyet altını 2 bin 861 TL, yarım altın bin 430 TL, çeyrek altın 717 TL, reşat altını 2 bin 893 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 398 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 241 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...



