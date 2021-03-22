FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 Mart gümüş fiyatları | Uzmanlardan gümüş yorumu

22 Mart gümüş fiyatları | Uzmanlardan gümüş yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 07:57 | Son Güncelleme

Asya piyasalarda altına olan arz git gide artıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası FED'in 2024’ün başına dek faiz arttırmayacağını açıklaması altın fiyatlarına pozitif yansıdı. Altın fiyatlarıya birlikte hareket eden gümüş fiyatları ise Asya piyasalarının etkisiyle yükselişe geçti…

FED’in faiz kararının ardından pozitif yönde yükselişe geçen gümüş fiyatları, 6,08 TL civarında hareketlerini sürdürürken, yükselen döviz kurları ve altın fiyatlarıyla birlikte ivmeyi yukarı çıkardı. Gümüş, 22 Mart Pazartesi sabahı yukarı yönlü seyir izliyor…

22 Mart gümüş fiyatları ne kadar?

Önceki kapanışını 6,0898 TL'den kapatan gümüşün gramı, 22 Mart Pazartesi günü sabah saat 07:30 sıralarında 6,67 TL civarında hareket ediyor...
Altın fiyatlarının değişikliğinin ardından Teknik Analist Tunç Şatıroğlu, gümüş ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu Gümüşün ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe karşın 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde durduğunu anımsatan Tunç Şatıroğlu, güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olduğunda ve 26,40 geçilmesi durumunda yukarı yönde hareketin hızlanacağını düşündüğünü anlattı…
Altın fiyatlarının Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçtiğini anımsatan Tunç Şatıroğlu, cumartesi günü 409 TL’ye kadar düşen gram altın haftanın son gününde 404 TL’den işlem gördüğünü vurguladı.
Altındaki düşüşün gümüşü de etkilediğine işaret eden Tunç Şatıroğlu, gümüşün gram fiyatının 6 Türk lirası 8 kuruştan satıldığını belirtti.

GÜMÜŞTE SON DURUM: 8 SAATE DİKKAT!

GÜMÜŞTE SON DURUM: 8 SAATE DİKKAT!
Gümüş fiyatlarında meydana gelen düşüş pazar günü de devam ettiğini belirten Tunç Şatıroğlu, gram gümüş 6 lira 8 kuruş seviyesinde izlediğini, gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde takip ettiğini anımsattı.
Gümüşün ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe karşın 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde durduğuna işaret eden Şatıroğlu, güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olacağını ve 26,40’ın geçilmesi durumunda yukarı yönde hareketin hızlanacağını açıklamıştı…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Dolarda dalgalanma sürüyor
Dolarda dalgalanma sürüyor
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!
Anlık Tether ne kadar oldu? Tether (USDT) nedir? Tether yatırımcıları neden endişe ediyor?
Anlık Tether ne kadar oldu?
Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'da işlemlere ara verildi
Kripto para piyasası ne durumda? 22 Mart Ethereum ne kadar oldu? Anlık Ethereum fiyatları!
22 Mart Ethereum ne kadar oldu?
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum! Temeli yok dedi ve açıkladı
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Ons altın ne kadar? Altının Ons'ta artışı sürecek mi?
Ons altın ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.