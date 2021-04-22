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22 Nisan altın bilezik fiyatları son durum | 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22.04.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alan altınlar, uzun zamandır değerli metaller arasında sıklıkla tercih ediliyor. Yatırımcıların ve vatandaşların tercihleri arasında çokça yer alan altın bilezik, fiyatları ile dikkat çekiyor. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta 427 seviyesindeyken, 18 ayar altın ise günü 342 seviyesinde kapattı. 22 Nisan, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların sıklıkla merak ettiği altın fiyatları durgun seyrine devam ediyor. Altın bilezik fiyatları da günün ilk saatlerinde, dün kapanıştaki seviyelerini koruyor. 14 ayar altın bilezik dün günü 267 seviyesinde kapattı. 22 Nisan, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 437,18 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 22 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 437,21 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 424,16, en yüksek 428,27 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 427,78 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 437,21 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 357,72 ile başlayan 18 Ayar Altın, 22 Nisan itibarıyla %0,11 artışla 357,69 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 339,51, en yüksek 342,80 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 342,41 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 357,69 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 278,21 ile başlayan 14 Ayar Altın, 22 Nisan itibarıyla %0,11 artışla 278,19 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 265,10, en yüksek 267,67 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 267,36 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 278,19 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 467,90 TL // SATIŞ: 472,06 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 758,77 TL // SATIŞ: 774,48 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 774,48 TL // SATIŞ: 1.548 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.035 TL // SATIŞ: 3.067 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.059 TL // SATIŞ: 3.000 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.121 TL // SATIŞ: 3.153 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.092 TL // SATIŞ: 3.173 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın
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