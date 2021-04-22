22 Nisan altın fiyatlarında son durum | 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların yakında takip ettikleri altın fiyatları son günlerde durgun bir seyirde ilerlerken, yatırımcıların gözleri de altın fiyatlarına çevrildi. Yarım altın dün kapanışta 1.533 seviyesindeyken bugün sabah saatlerinde güne yakın seviyelerde başladı. Cumhuriyet altını ise 21 Nisan gününü 3.155 seviyesinde kapattı. 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 467,90 TL // SATIŞ: 472,06 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 758,77 TL // SATIŞ: 774,48 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 774,48 TL // SATIŞ: 1.548 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.035 TL // SATIŞ: 3.067 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.059 TL // SATIŞ: 3.000 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.121 TL // SATIŞ: 3.153 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.092 TL // SATIŞ: 3.173 TL
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