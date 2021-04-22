22 Nisan ve 23 Nisan'da EFT yapılıyor mu? 22-23 Nisan Perşembe Cuma EFT ne zaman hesaba geçer?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile resmi tatil olan 23 Nisan Cuma günü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birleştirildi. Böylelikle sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan akşamı başlayıp 3 gün sürecek. Diğer yandan 22 Nisan ve 23 Nisan’da yapılacak EFT’nin de ne zaman hesaba geçeceği merak konusu oldu…

22 NİSAN VE 23 NİSAN'DA EFT YAPILIYOR MU?

22 Nisan Perşembe günü bankalar normal mesailerine devam edecek. Bu nedenle EFT işlemleri normal bir şekilde yapılabilecek. Ancak, geçtiğimiz hafta alınan kısmi kapanma kararları gereğince sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 19.00’da başlıyor. Bu nedenle bankalar da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti ve 16.30’a kadar hizmet veriyor.

Yani EFT yapmak isteyenler saat 16.30’a kadar işlemlerini halletmek durumunda.

Diğer yandan bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan ülkemizde resmi tatil olarak kabul edildiği için o gün bankalar açık olmayacak ve haliyle EFT yapılamayacak.

22-23 NİSAN PERŞEMBE CUMA EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Dolayısıyla, 22 Nisan Perşembe günü saat 16.30 kadar yapılan EFT’ler ayı gün hesaba geçerken, 23 Nisan Cuma günü yapılanlar 26 Nisan Pazartesi günü mesai saatleri içinde hesaba geçecek.