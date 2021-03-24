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23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Süper Loto şanslı numaralar

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 01:32 | Son Güncelleme

23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşamın talihlilerinin arandığı Süper Loto çekilişi MP Tv Youtube kanalında canlı olarak yayınlanırken, milli piyango online üzerinden de çekilişin hemen ardından sonuçlar paylaşıldı. Peki, bu akşamın şanslı numaraları kaç oldu? İşte, 23 Mart Süper Loto sonuçları!

23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Süper Loto şanslı numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu haftanın ilk numaraları belli oldu. Şans oyunu sevenler ise 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. El değmeden ve noter huzurunda gerçekleştirilen 23 Mart Süper Loto çekilişi saat 21.30’da gerçekleşmesinin hemen ardından sonuçlar milli piyango online üzerinden duyuruldu. İşte, 23 Mart Süper Loto çekilişinin numaraları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 23 MART

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları belli oldu.

23 Mart'ta gerçekleşen Süper Loto çekilişinin şanslı numaraları ise; 10, 18, 24, 30, 32, 46 oldu.

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Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.


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