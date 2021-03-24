23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Süper Loto şanslı numaralar

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

23 Mart'ta gerçekleşen Süper Loto çekilişinin şanslı numaraları ise; 10, 18, 24, 30, 32, 46 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları belli oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu haftanın ilk numaraları belli oldu. Şans oyunu sevenler ise 23 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. El değmeden ve noter huzurunda gerçekleştirilen 23 Mart Süper Loto çekilişi saat 21.30’da gerçekleşmesinin hemen ardından sonuçlar milli piyango online üzerinden duyuruldu. İşte, 23 Mart Süper Loto çekilişinin numaraları…

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.



