23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan bankaların çalışma saatleri...

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 senesinde Cuma günü kutlanacak. Vatandaşlar resmi tatil olarak kutlanan bugünde bankaların açık olup olmayacağını sorgulamaya koyuldu. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI? 23 NİSAN BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

23 Nisan için kısa bir süre kaldı. Öğrenciler bu anlamlı ve özel gün için etkinliklerini yapmaya başladı. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar o gün çalışmayacak. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. 23 Nisan'da bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 23 Nisan'da gerçekleştirilemeyecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştu. İşte bankaların güncellenen çalışma saatleri:

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ



"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.