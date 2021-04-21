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23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan bankaların çalışma saatleri...

21.04.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 senesinde Cuma günü kutlanacak. Her sene resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan'da bazı kurumlar kapalı olacak. Vatandaşlar 23 Nisan'da bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı? İşte 23 Nisan bankaların çalışma saatleri...

23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan bankaların çalışma saatleri...

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 senesinde Cuma günü kutlanacak. Vatandaşlar resmi tatil olarak kutlanan bugünde bankaların açık olup olmayacağını sorgulamaya koyuldu. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI? 23 NİSAN BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

23 Nisan için kısa bir süre kaldı. Öğrenciler bu anlamlı ve özel gün için etkinliklerini yapmaya başladı. Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar o gün çalışmayacak. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. 23 Nisan'da bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 23 Nisan'da gerçekleştirilemeyecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerinde değişiklikler olmuştu. İşte bankaların güncellenen çalışma saatleri:

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."


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