23 Nisan tatili için Ege'de oteller şimdiden doldu

Yaz turizminin önemli merkezlerinin bulunduğu Kuzey Ege'de turizmciler, sezona, tesislerindeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı 21-23 Nisan'daki 3 günlük tatille "merhaba" diyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe rastlaması ve hafta sonuyla birleşmesi sonucu oluşan 3 günlük tatil, Kuzey Ege'deki tesislere talebi artırdı. Kış döneminin ardından ilk kez gelen 3 günlük tatil fırsatını kaçırmayan tatilciler, günler öncesinde turizm tesislerindeki yerini ayırttı. Cunda Adası, Gömeç, Ayvalık, Ören, Akçay ve Altınoluk gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki tesislerde doluluk oranları yüzde 100'lere ulaştı. Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, geçen yıla göre sezona çok daha iyi bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Şu andaki rezervasyonlara göre Ayvalık ve çevre ilçelerinde bulunan tesislerde doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaştığını vurgulayan Özgültekin, "Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü kötü geçen bir kış mevsiminin ardından, iyi bir yaz mevsimine gireceğiz. Yükseliş devam ediyor. Yaz dönemini de aynı yoğunlukla geçirmeyi ümit ediyoruz. Turizmciler olarak biz bu durumdan çok mutluyuz." dedi.

"AYVALIK'IN SON DERECE HAREKETLİ OLACAĞININ BİR GÖSTERGESİ" Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da 3 günlük tatilin bölgedeki turizmi hareketlendirdiğini belirterek, "Geçen yıla göre daha dolu giriyoruz sezona. Şu anda genel olarak doluluk oranı yüzde 90 civarında. Halen rezervasyonlarımız sürüyor. Bana göre 23 Nisan'daki bu yoğunluk, yaklaşan turizm sezonunda Ayvalık'ın son derece hareketli olacağının da bir göstergesidir." diye konuştu. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Lisesine ait 176 oda ve 350 yatak kapasitesine sahip Cunda Uygulama Oteli'nde doluluk oranının şimdiden yüzde 100'e ulaştığını bildirdi. Misafirlere tam kapasiteyle hizmet verdiklerini dile getiren Bahadır, "Önceki yıllarla kıyasladığımızda bu sene özellikle daha yoğun bir taleple karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu yıl sezonu son derece yoğun geçireceğimizin ciddi bir göstergesi." ifadesini kullandı. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ise 20 Nisan Cuma akşamından itibaren 23 Nisan Pazartesi gününe kadar Körfez'deki tesislerin büyük bölümünün yüzde 100 dolulukla hizmet vereceğini söyledi.